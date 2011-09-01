У Криму готуються до шикарного весілля доньки олігарха Тарути

У Криму на території ЛОК "Айвазовський" два місяці готувалися до важливої ​​події в родині українського мільярдера і співвласника корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Сергія Тарути.

У суботу 3 вересня 32-річна дочка його старшого брата Олександра виходить заміж. Її наречений, успішний бізнесмен, родом із Західної України. Як розповіли газеті "Сегодня" в оточенні сім`ї, молоді, швидше за все, поїдуть жити до Англії.

Інформацію про сімейне свято також підтвердив екс-виконавчий директор ІСД Олександр Пилипенко: "У цю суботу там буде весілля, але не у дочки Сергія Тарути. А у кого саме - я не буду уточнювати".

Вже в середу в "Айвазовський", що належить Сергію Таруті, ще можна було потрапити тільки через КПП №3 "Маслиновий гай", а до полудня всі ворота закрили. "Господарі чекають гостей, ми закрилися орієнтовно до 10 вересня", - повідомив один з охоронців.

Зараз у кінці набережної пансіонату близько сотні людей закінчують роботу над двоповерховим павільйоном, де погуляють молодята і гості. Конструкцію засклили особливо міцним склом і драпірують тканиною з квітковим малюнком, над залом підвісили десятки круглих білих ліхтарів. З закритої садової ділянки привозять декоративні квіти і пальми. Неподалік стоять скульптури "під мармур".

Одруження Ірини Тарути буде на верхній терасі, звідки відкривається вигляд на море: вже завершується укладання настилу, фарбується в білий колір кована арка, під яку встануть молоді.

До речі, в липні тут одружився син узбецького олігарха Азама Асланова. На весілля була запрошена співачка Дженіфер Лопес з "золотим голосом" Росії на розігріві Миколою Басковим.

ТСН