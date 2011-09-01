1-5 вересня проходитимуть Дні Кіото у Києві

1-5 вересня проходять Дні Кіото у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, у рамках відзначення 40-річчя побратимства Києва та Кіото до столиці України прибули офіційна та мистецька делегації з Японії. Офіційну делегацію очолив особисто мер міста Кіото Дайсаку КАДОКАВА, у складі мистецької делегації – балетна школа, японський та дитячий хори, виконавці чайної церемонії, представники громадськості (лікарі, вихователі та інші).

До ювілейної дати поріднення двох міст у Києві заплановано ряд подій за участю керівництва столиці, японських гостей та громадськості. Так, сьогодні, 1 вересня, відбудуться зустрічі лікарів з Кіото з колегами Києва, а японські вихователі відвідають один з дитячих садочків столиці України.

У рамках перебування делегації запланована зустріч голови КМДА Олександра ПОПОВА з мером Кіото Д.КАДОКАВА та підписання Протоколу про співробітництво між міською адміністрацією Києва та мерією Кіото.

Цієї суботи, 3 вересня, керівництво двох міст разом із ліцеїстами та представниками мистецької делегації висадять дерева у сквері на вул. Кіото. Того ж дня заплановане відкриття виставки малюнків дітей Києва та Кіото та виставки фоторобіт кіотського майстра, сеанси чайної церемонії і каліграфії в холі Театру оперети. О 19.00 відбудеться спільний концерт учасників творчої групи і українських артистів, присвячений 40-річчю поріднення Києва та Кіото.

4 вересня, в неділю, на Співочому полі Печерського ландшафтного парку відбудеться запуск «Небесних ліхтариків» як прояв моральної підтримки людям, які втратили своїх близьких у результаті потужного землетрусу та цунамі, а також серії аварій на атомних станціях в Японії. Окрім того, це буде вшануванням людей, які зазнали подібного лиха в інших країнах: в Україні, що пережила Чорнобильську аварію, та Індонезії, яка постраждала від руйнівного цунамі на о. Балі.