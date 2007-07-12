28 липня в селі Поповка під Євпаторією (Крим) відбудеться офіційне відкриття Республіки Z (більш відомий як КаZантип).

"Відкриття відбудеться в нуль годин нуль хвилин в ніч з 27-го на 28-е липня", - повідомили кореспонденту УНІАН в оргкомітеті з проведення "молодіжного курорту".

Цього року КаZантип відзначає 15-річний ювілей. Працюватиме 6 танцполів, очікується приїзд великого кількості ді-джеїв, зокрема з країн Євросоюзу і Росії.

29 липня мине день "ніхто нічого не пам`ятає", а 30 липня - "відкриття марсіанської колонії". "Цього року КаZантип пройде на Марсі, доїхати туди можна на спеціальному ліфті", - повідомили в "каZантипському" оргкомітеті, додавши: що насправді означає "відкриття марсіанської колонії", дізнаються ті, хто потраплять в Республіку Z.

У оргомітеті не стали прогнозувати, скільки людей відвідають КаZантип цього року, зазначивши, що головне, щоб "був гарний настрій і гарна погода".

Про вартість входу на КаZантип також не повідомили, зазначивши, що це не принципове питання.

Закриття КаZантипу відбудеться 26 серпня.