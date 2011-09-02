2 вересня в історії

У 490 році до н.е. грецький воїн Фітіпід пробіг від міста Марафон до Афін, приніс звістку про перемогу греків над персами - "Тріумфуйте! Ми перемогли" , в ту ж хвилину він і помер.

Коли в 1896 році в Афінах проходили перші сучасні Олімпійські ігри, на його честь був влаштований забіг між Марафоном і Афінами. З тим пір марафон став класичною дистанцією, і змагання з марафонського бігу стали одним з найпопулярніших видів легкої атлетики.

1666-й рік став роковим для жителів Лондона. В цей день з будинку королівського пекаря почалася Велика лондонська пожежа, яка знищила дві третини міста.

За декілька хвилин вогонь охопив усю вулицю, а за два дні згоріло дві третини міста - 13200 будинків, близько 90 церков, багато громадських будівель; близько ста тисяч людей стали бездомними, 16 з них загинули

У 1792-му розпочалося будівництво Одеси.

За однією з легенд перший мер міста, Герцог Де Рішельє, котрий віддано служив Росії, але виріс у Франції, вирішив побудувати нове місто, яке б було красивішим за Париж. З перших днів існування, Одеса обіцяла бути такою ж красивою, як і Північна Пальміра - Санкт-Петербург і тому місто на Чорному морі було відоме, як Південна Пальміра.

1834-го року Семюель Кольт запатентував револьвер.

1878-й - Петербурзі відкрилися Вищі Бестужівські курси – це був перший в Росії жіночий університет.

У 1913-му в Києві почалася Перша Всеросійська спортивна олімпіада.

У 2000-му році уперше введений прототип вакцини проти СНІДу.

2 вересня народилися:

у 1908-му році - Валентин Глушко, творець першого у світі електротермічного ракетного двигуна і багаторазового ракетно-космічного комплексу “Енергія”-”Буран”.

1938 року засуджений до 8 років за “шкідництво”. Його двигуни підіймали в повітря літаки (Як-3, Су-6, Су-7), космічні кораблі “Восток”, та ракетоносії “Протон”. 94-го року його ім’я отримав кратер на видимому боці Місяця.

1909-го народився автор дитячих фільмів та російський кінорежисер Ілля Фрез

І в 1930-му народився Андрій Петров, автор музики до фільмів Ельдара Рязанова та багатьох інших.

ТСН