Українській гривні виповнилось 9 років

2 вересня національній валюті України - гривні виповнилося 9 років. Її було введено в обіг 1996 року на зміну попередній грошовій одиниці - купонокарбованцям.

За ці дев`ять років тричі змінювався дизайн банкноти, втричі гривня втратила свої позиції щодо долара (спочатку курс її до долара становив 1,76 грн).

Нагадаємо, грошова реформа була проведена в Україні відповідно до указу президента Леоніда Кучми протягом 2 -16 вересня 1996 року. В обіг було введено національну валюту України гривню та її соту частку - копійку.

Перші монети були викарбовані 1992 року, але в обіг вони надійшли тільки 1996 року. Монети були виготовлені на Луганському набойному заводі, та на Монетному дворі Італії. Замінити купонокарбованці саме з 2 вересня 1996 року запропонував тодішній голова Нацбанку Віктор Ющенко.

Літерний код валюти - UAH, цифровий код — 980, скорочена назва — грн. Емісійний інститут — Національний банк України.

В обігу знаходяться банкноти номінальною вартістю 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень;

розмінні монети номінальною вартістю 1, 2, 5, 10, 25 і 50 копійок; обігові монети номінальною вартістю 1 гривня.

ТСН