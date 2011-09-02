Мадонна представила у Венеції свій новий фільм

Поп-діва і режисер Мадонна приїхала до Венеції, де в рамках 68-го кінофестивалю відбулася прем`єра її художнього фільму.

53-річна співачка, яка вже другий раз виступає як кінорежисер, представляє фільм під назвою "WE" - за ініціалами британського короля Едварда VIII і американки Уолліс Сімпсон, повідомляє ВВС.

В основу фільму покладена історія кохання між ними, через яке Едварду VIII довелося відректися від престолу, оскільки королівська сім`я не могла погодитися на його шлюб з розлученою жінкою.

Роль Сімпсон виконує британська актриса Андреа Райзборо.

Фільм Мадонни представлений у позаконкурсній програмі Венеціанського фестивалю.

На прес-конференції Мадонна заявила, що не проміняє ні на яку любов свій титул королеви попси, - як це зробив герой її фільму король Едуард VIII. "Могла б я залишити свій трон заради любові до чоловіка або жінки? Думаю, я взяла б обох ... а точніше, всіх трьох", - кокетувала поп-діва.

Зазначимо, що перша картина Мадонни "Бруд і мудрість" була показана у 2008 році на Берлінському фестивалі.

Нагадаємо, фестиваль відкрився в середу, 31 серпня, фільмом Джорджа Клуні "Березневі іди".

Щорічний кінофестиваль, який, за традицією, проводиться на острові Лідо, триватиме 10 днів і завершиться 10 вересня.

ТСН