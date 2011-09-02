Індійська влада дала дозвіл на зйомки нового фільму про Бонда

Індійська влада дала дозвіл на зйомки 23-го фільму про агента 007 Джеймса Бонда в Мумбаї (Бомбей), Нью-Делі та Гоа.

Про це повідомляє BBC із посиланням на представника компанії India Take One Productions.

Передбачається, що зйомки бондіани в Індії стануть стимулом для підвищення популярності країни як туристичного напрямку.

У випадку, якщо плани будуть здійснені, нова серія бондіани стане другим фільмом серіалу, який знімається в Індії, після Восьминіжки. Тринадцятий за рахунком фільм, що вийшов на екран у вісімдесятих роках минулого століття, знімали в палаці Monsoon, що в індійському місті Удайпур. Тоді роль Бонда виконав Роджер Мур.

У 23-му фільмі, що поки навіть не має робочої назви, втретє поспіль зіграє британський актор Деніел Крейг.

Знімати його запросили англійського оскароносного кінорежисера й драматурга Сема Мендеса (Sam Mendes), автора Краси по-американськи (American Beauty, 1999) та Проклятого шляху (Road to Perdition, 2002).

Один із творців нинішнього фільму Правеш Сахні повідомив також, що Мендес вважає за краще знімати в Мумбаї, щоб передати дух "вируючих багатолюдних індійських вулиць", повідомляє ИТАР-ТАСС.

Як очікується, його частину зйомок також зроблять у Південній Африці.

Нагадаємо, що зйомки нового фільму бондіани почнуться у жовтні 2011 року, а вихід фільму в світовий прокат запланований на 9 листопада 2012 року. Раніше повідомлялося про те, що дівчиною Бонда в новій серії може стати колишня радянська гімнастка Маргарита Левієва, яка вже понад 20 років живе і працює в США.

