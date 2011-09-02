В Осло після теракту пропало більше сотні картин

В Осло з будівлі уряду Норвегії, зруйнованого в результаті вибуху під час терактів 22 липня 2011 року, пропали більше сотні творів мистецтва.

Через вибух постраждали і сусідні будинки, в яких, за даними видання, були картини Мунка, Крістіана Крога і Анне Катріне Долвен. Частина творів належала норвезькій владі, а частина була надана Національним музеєм мистецтва, архітектури і дизайну в Осло, повідомляє The Art Newspaper.

60 картин з колекції музею вціліли, а 43, серед яких роботи Крога і Долвен, пропали. Кілька полотен, включаючи I Leden (1892), були пошкоджені уламками розбитих вікон. За словами представника музею, картини будуть відреставровані, проте на це піде якийсь час. За даними The Art Newspaper, картина Едварда Мунка Фіорди взимку (1915 року), яка висіла в міністерстві фінансів, не постраждала.

Деякі твори міністерствам позичила державна організація Koro, що займається просуванням мистецтва в публічних місцях. На даний момент не відома доля 76 картин з колекції Koro; десять з них знаходилися в приміщеннях, близьких до вибуху.

Проте в музеї і Koro не виключають, що деякі картини ще можуть бути віднайдені.

Нагадаємо, 22 липня 2011 року в Норвегії стався подвійний теракт, жертвами якого стали 77 осіб. Спочатку вибуховий пристрій спрацював біля будівлі канцелярії в Осло. Через дві години чоловік, одягнений у форму поліцейського, влаштував стрілянину в молодіжному таборі на острові Утой. Теракти були організовані Андерсом Брейвіком.

Брейвік зізнався у скоєнні злочинів, однак на допитах заявляв, що не визнає себе винним, називаючи свої дії "необхідними". Якщо Брейвіка визнають винним, йому загрожує до 30 років в`язниці.



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