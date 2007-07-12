У Севастополі неправильно зрозуміли Катерину Ющенко

Прес-служба Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» повідомляє, що найближчим часом Фонд не планує створювати кіностудії.

Як заявили УНІАН у прес-службі фонду “Україна 3000”, у словах першого заступника голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимира Казаріна щодо створення у Севастополі українсько-російської кіностудії за підтримки Фонду «Україна 3000», розповсюдженій рядом ЗМІ, є неточності.

Прес-служба Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» зазначає, що вітає будь-які ініціативи щодо зйомок нових фільмів, створення кіномайданчиків, будівництва кіностудій та всього того, що відроджує українське кіно. У Фонді переконані, що українське кіномистецтво має великий потенціал та перспективи розвитку, особливо з приходом нових талановитих режисерів, акторів, кінематографістів.

Також прес-служба Фонду повідомляє, що «Україна 3000» усіляко підтримує розвиток українського кінематографу, сприяє його просуванню на світовий кіноринок, а також здійснює ряд програм та проектів на його підтримку.

Як відомо, 9 липня перший заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації В.Казарін заявив, що у Севастополі за сприяння очолюваного Катериною Ющенко фонду «Україна 3000» та за участю російського режисера Федора Бондарчука планують створити українсько-російську кіностудію.