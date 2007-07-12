На Полтавщині пройде фестиваль „Лесині джерела”

У суботу, 14 липня, в місті Гадяч на Полтавщині відбудеться фестиваль авторської пісні „Лесині джерела”, спрямований на відновлення і популяризацію місць, пов’язаних з іменем видатної української письменниці Лесі Українки.

Як передає кореспондент УНІАН, повідомляє прес-служба Полтавської обласної організа-ції Української народної партії, яка є ініціатором заходу.

Взяти участь у фестивалі вже погодились більш як 20 конкурсантів з різних регіонів України.

У прес-службі нагадали, що Гадяч – батьківщина родини Драгоманових, тут народилися мати Лесі Українки Олена Пчілка та дядько Михайло Драгоманов. Багато своїх творів Леся Українка написала саме в Гадячі, в садибі своєї матері. На жаль, будинок знесло повінню ще в середині минулого століття.

Ідея відродження Лесиного гаю належить членові УНП, депутатові Гадяцької районної ра-ди, краєзнавцеві Миколі ТОРЯНИКУ. Першим етапом цієї роботи стало відтворення джерела в Лесиному гаю.