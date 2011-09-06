На 68-му Венеціанському фестивалі вручили першу нагороду

Спеціальний приз на Венеціанському фестивалі за внесок у кінематограф отримав знаменитий актор і режисер Аль Пачіно.

Поза конкурсною програмою 71-річний актор показав свій документальний фільм "Соломія Уайльда". Це історія бродвейської постановки Оскара Уайльда в якій Аль Пачіно одночасно був театральним постановником і виконавцем ролі царя Ірода.

Музику до фільму написав ірландський рок-музикант Боно - лідер групи "U-2". За словами Аль Пачіно, він усвідомив всі тонкощі роботи режисера тільки коли почав знімати власні фільми.

"З тих пір, як я почав знімати свої фільми, магія кіно вторглася в моє життя", - сказав Аль Пачіно.

Найстарший у Європі кінофестиваль завершиться 10 вересня. У конкурсній програмі форуму 23 картини.

У рамках Венеціанського кінофестивалю відбудуться прем`єри нових стрічок Романа Поланскі і Девіда Кроненберга.

ТСН