Новий альбом Земфіри стане останнім

Новий альбом Земфіри стане її останньою роботою у масштабному форматі. Також співачка більше не буде знімати відеокліпи на пісні.

Про це Земфіра повідомила під час онлайн-конференції, що тривала на її офіційному сайті.

"Це мій останній альбом у великому форматі. Потім я, коли й буду випускати якісь пісні, то у форматі EP. І я не буду так сходити з розуму, контролюючи кожну стадію, і перерви будуть не такі великі, й драматургічно більше можливості висловитися. А головне - час. Він диктує свої правила. Зараз він такий, що альбоми мало кого цікавлять, люди зберігають у свої телефони-айподи пісню-другу й несуться далі. Я роблю так само. Тому це моя остання велика робота, і я хочу відірватися на повну", - заявила співачка.

Також Земфіра відмовляється від зйомок відеокліпів на пісні: "Із кліпами покінчено. Відтепер [зніматиметься] тільки відео для концертів".

Між тим, Земфіра анонсувала дати свого майбутнього осіннього туру по Європі. Гастролі пройдуть у жовтні-грудні та складатимуться із 12 концертів у Росії, Чехії, Бельгії та Німеччині. Під час другої частини туру, запланованої на 2012-й рік, співачка загляне також в Україну та Білорусь. Очікується, що на цих концертах Земфіра представить деякі пісні з нового альбому, робота над яким зараз триває на студії Мосфільм.

Із термінами виходу нового диска Земфіра поки не визначилася.

"Працюю без упину. Деякі пісні перезаписані двічі, тричі. Проблема в тому, що багатьма речами доводиться займатися самій. Альбом виходить дуже авторський, багато граю, записую, редагую. Може, й хотілося б інакше, але вже не можу - повинна все контролювати. Не буду називати дат, просто працюю. Коли закінчу роботу - випущу", - сказала співачка на прес-конференції 1 вересня.

Нагадаємо, що 26 серпня 2011 року Земфіра відзначила своє 35-річчя. За кілька днів до цього стало відомо, що співачка працює над своїм шостим студійним альбомом.

Корреспондент