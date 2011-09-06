Охлобистін не буде балотуватися в президенти РФ, якщо РПЦ проти

Актор, режисер і позаштатний клірик Іван Охлобистін відмовиться від своїх планів балотуватися в президенти Росії, якщо Священний Синод заборонить йому це робити, однак сподівається на розуміння Церкви.

"Я перебуваю в дуже щільному контакті з Церквою, і якщо відразу скажуть – не можна, миті не буде, щоб я сумнівався, бо для мене це набагато дорожче, ніж президент і все інше, для мене це моя сім`я", - заявив Охлобистін Інтерфаксу.

Раніше в понеділок на прес-конференції в центральному офісі агентства, актор, який є також тимчасово забороненим у служінні священиком, заявив про свої плани балотуватися в президенти Росії.

Між тим, в Російській православній церкві заявили, що священнослужителям це не дозволено.

"І в Основах соціальної концепції Російської православної церкви, і в одному з документів Архієрейського собору 2011 йдеться про те, що священнослужителі не можуть висувати свої кандидатури на виборах в будь-які органи представницької влади будь-яких країн і будь-яких рівнів", - заявив порталу Інтерфакс-Релігія голова синодального Відділу з відносин РПЦ і суспільства протоієрей Всеволод Чаплін.

Він вважає, що це "природним чином поширюється і на вибори президента".

Чаплін зазначив, що винятки з правила, згідно з яким священики не можуть балотуватися на виборах, можуть робитися тільки з міркувань крайньої необхідності церковної, проте ґрунту в Росії для такого винятку не проглядається.

"У будь-якому разі робитися виняток може тільки за спеціальним рішенням Священного Синоду, а не з волі того чи іншого священнослужителя, тим більше забороненого в священнослужінні, що передбачає покаяння і серйозні роздуми над власним майбутнім, а не аж ніяк не карт-бланш на будь-які дії", - заявив співрозмовник Інтерфаксу-Релігії.

Охлобистін у зв`язку з цим заявив, що очікує рішення Священного Синоду і сподівається, що це відбудеться найближчим часом. При цьому йому важко припустити, в які терміни це може статися.

"Я думаю, що вони особливо під мене підлаштовуватися не будуть, а я не буду особливо виступати. Нехай церква з владою проконсультується, а там саме вирішиться. А потім, вирішуємо не ми, вирішує Бог", - зазначив він.

З його слів, це має бути офіційна відповідь Священного Синоду, документально зафіксована.

"Ми люди підлеглі: Священний Синод сказав - ми зробили. Там велика нарада і Синод повинні бути скоро. Я не знаю, як вирішиться. Я тільки-тільки розмовляв з представником (РПЦ – ред..) - сказали не приймати ніяких рішень і не робити ніяких яскравих заяв", - сказав Охлобистін.

Він зазначив, що має намір сприяти суспільній дискусії з приводу відновлення в Росії монархії, а це те, що відповідає інтересам РПЦ.

"Російська православна церква десятиліттями чекала моменту, коли можна буде хоча б на півкроку просунутися до одвічної мрії і пророцтв наших старців про відновлення монархії. Це зробиться не цього року і не в цьому столітті, тому що у нас немає фону громадського обговорення цієї проблеми. Зараз про це говорити рано, але необхідно зробити цей крок - почати обговорення. Я думаю, що я півкроку в той бік зробив", - сказав Охлобистін.

Корреспондент

