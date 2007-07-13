Ада Роговцева стала Героєм України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв народній артистці України Аді РОГОВЦЕВІЙ звання Героя України.

Про це йдеться в указі Президента України, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

Звання присвоєно із врученням ордена Держави.

А.РОГОВЦЕВА отримала звання за самовіддане служіння Україні на ниві театрального та кіномистецтва, утвердження ідеалів духовної краси, людської гідності і добра, багаторічну подвижницьку творчу діяльність постановляю.

Крім того, Президент підписав розпорядження “Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва”, яким, серед інших видатних діячів культури і мистецтва, державну стипендію призначено й А.РОГОВЦЕВІЙ.