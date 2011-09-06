Ведучим наступної церемонії Оскар може стати Едді Мерфі

Відомий американський комедійний актор Едді Мерфі потрапив до списку претендентів на місце ведучого церемонії вручення премій Оскар, що пройде в лютому 2012 року.

У вівторок, 6 вересня, відбудеться зустріч продюсера церемонії Бретта Ретнера з президентом Американської кіноакадемії Томом Шераком, на якій Ретнер і має запропонувати Мерфі як ведучого заходу, повідомляє Deadline.

Слід враховувати, що у другого продюсера церемонії Дона Мішера (він також режисер заходу) теж є свої кандидати на роль ведучого.

Однак, як повідомляє Deadline із посиланням на свої джерела, Ретнер сфокусований виключно на Мерфі - зірці комедій 80-х і 90-х, таких як Поліцейський із Беверлі-Хіллз, Помінятися місцями й Божевільний професор.

Зараз Ретнер працює режисером кримінальної комедії Як украсти хмарочос (Tower Heist), одну з головних ролей у якій виконує Мерфі. Також у картині зайняті Бен Стіллер, Кейсі Аффлек і Алан Алда. Фільм повинен вийти у прокат в листопаді 2011 року.

84 церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії відбудеться в Лос-Анджелесі 26 лютого 2012 року. У 2011 році захід відбувся 27 лютого, а його ведучими були актори Енн Хетевей і Джеймс Франко.

Корреспондент

