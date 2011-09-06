Мадонна проанонсувала вихід нового альбому

На Венеціанському кінофестивалі американська поп-діва Мадонна проанонсувала вихід своєї 12-ої студійної платівки. Диск вийде навесні 2012 року.

Роботу над новим альбомом співачка почала ще у липні. А зараз вона стала співпрацювати з продюсером Уїльямом Орбітом і пробуде у своїй студії в Нью-Йорку до кінця року. Про це зірка повідомила в інтерв’ю шведському телеканалу.

Орбіт брав участь у записі пластинок Ray of Light (1998) і Music (2000).

Передбачається, що перший сингл з альбому буде виданий у лютому або березні. Нова робота стане 12-ою студійною платівкою в дискографії Мадонни. Попередній альбом Hard Candy співачка випустила у квітні 2008 року.

Нагадаємо, що на Венеціанському кінофестивалі відбулася прем’єра нового фільму Мадонни - МИ: Віримо в кохання (W.E). У картині з $36-мільйонним бюджетом зіграли Еббі Корніш, Андреа Райзборо, Джеймс Д’Арсі, Євгеній Колпаков.

Критики фільм, американська прем’єра якого відбудеться 9 грудня, вже встигли розкритикувати і передбачають, що Мадонна - рекордсменка за кількістю Золотої малини в акторській номінації - тепер доб’ється тих же успіхів і на режисерських теренах.



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