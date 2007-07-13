Де навчитися єврейських та ірландських танців

В селі Воробіївка Немирівського району Вінниччини сьогодні відкрився П’ятий міжнародний фестиваль етнічної музики та лендарту “Шешори 2007 - Подільскі”.

Як передає кореспондент УНІАН, упродовж дня з 10.00 на фестивалі проводилися школи-майстерні, де всі охочі мали змогу навчитися старовинним мистецтвам – гончарству, ігровій скульптурі, вишивці, лозоплетінню. Кожен з відвідувачів міг послухали хасидські наспіви–молитви-нігуни та автентичний український спів.

Протягом дня гості фестивалю під керівництвом майстрів танцю навчались та танцювали ірландські та українські народні танці, традиційні єврейські весільні танці.

Крім того, були організовані екскурсії берегами Південного Бугу.

Також відбулася презентація лендартової програми за участю художників та куратора програми Андрія ГУРЕНКА.

О 19.00 відбулося офіційне відкриття фестивалю за участі гуртів: “Тайко Драммерс” (Україна), “Очеретяний кіт” (Україна), “Троіца” (Білорусь), “Пакава Іть” (Россія), “Transkapela” (Польща).

На відкритті фестивалю зібралися більш як 2 тисячі людей.

Як повідомляв УНІАН, фестиваль проходитиме 12-14 липня.

Цього року в рамках програми будуть представлені гурти з шести іноземних країн: Швеції, Чехії, Польщі, Росії, Великої Британії та Білорусі. Зокрема, шведська "Hedningarna", чеські "Сankisou", білоруська „Троіца”, російські „Пакава Ить” і „”Va-Ta-Ga”.