В Івано-Франківську видали україномовний жіночий журнал

В Івано-Франківську видали перший місцевий журнал для жінок «Версаль». Про це повідомили УНІАН в Івано-Франківському міському відділенні «Укрпошти».

За словами поштовиків нове глянцеве видання «Versal» друкується українською мовою і його матеріалами, в основному, є місцева інформація. У першому номері журналу опубліковано різні розповіді про франківських знаменитостей, про нові видання міста, новинки косметики та модні тенденції, поради жінкам тощо.

Поштовиків приємно здивувало те, що журнали у газетних лотках швидко розкуповують. На їхню думку, мабуть читачів приваблює рідна мова та можливість побачити на його сторінках знайомих людей.

Перший номер “Версалю” має 52 сторінки, певна частина з яких зайнята рекламою. У планах видавців збільшити журнал до 80 сторінок.. Наклад журналу 7 тисяч примірників і виходитиме раз на місяць.