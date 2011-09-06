Періс Хілтон приїде в Київ із власним біографом

Стали відомі подробиці майбутнього приїзду американської знаменитості Періс Хілтон до Києва - вона стане членом журі національного конкурсу краси Міс Україна-2011, фінал якого відбудеться 11 вересня.

Світська левиця, як повідомляє газета Сегодня, літає по світу під псевдонімами лише бізнес-класом і сидячи біля вікна. Разом із Періс до Києва прибуде її свита: менеджер, охоронець, перукар, стиліст та особистий біограф.

Українською столицею знаменитість буде пересуватися на AUDI представницького класу, чорного кольору із тонованими склом, плюс особистий водій, доступний Періс цілодобово. Окремий пункт у райдері Хілтон - начинка авто. Там повинно бути: DVD, CD, I-Pod Adapter, вода Фіджі та бутерброди. Охороняти зірку можуть лише чоловіки зі зброєю і всі 24 години.

Зупиниться Періс у президентському номері готелю Інтерконтиненталь, доба у якому коштує 14 000 євро (у Києві зірка пробуде два дні). У гримерці Періс повинно бути ліжко, дзеркало у повний зріст, свічки, квіти, тостер, їжа та напої, мобільний та інтернет-зв`язок, а ще повинна грати приємна музика.

Але особливу увагу, за даними газети, знаменитість приділяє їжі. Лише сендвічів повинно бути десять видів. На сніданок Хілтон воліє омлет із цибулею і томатами. На обід - пасту, курку, стейк або легку білу рибу, наприклад, тунця, а також свіжі фрукти (банани, полуниці, кавун, вишні) та овочі (морква, помідори, злегка обсмажені в олії). Із напоїв: кава в зернах, чай листовий, м`ятний, латте (як холодний, так і гарячий), нежирне молоко, апельсиновий фреш і постійно - кока-колу. На десерт у Періс - молочний шоколад, рогалики, суничне желе, арахісове масло і мед.

За бажанням 30-річної Періс у її номері повинна бути кімната для тих, хто не курить, подвійне ліжко, джакузі, свічки із запахом лаванди і ванілі, міжнародні журнали про зірок, плітки і моду, квіти, DVD, CD, IPod-адаптер, інтернет, багато живих квітів і переносний вентилятор. Від номера повинно бути багато ключів і він не повинен бути розташований поруч із ліфтом.

За даними газети Сегодня, апартаменти світської левиці площею 378 кв. м коштують 14 000 євро на добу. Там є дві спальні, їдальня і кухня (зі срібними приборами), вітальня, велика мармурова ванна (крім стандартного набору для для душу ще й ваги), особистий кабінет і навіть кімната для охорони. А плюс до цього Періс отримає особистого дворецького, безкоштовний доступ до бару, готельний ліфт і вид із вікна на Михайлівську площу і собор.

У неділю вдень у планах Хілтон невелика екскурсія по маршруту: Києво-Печерська Лавра, Ладья, набережна ... О 19:00 вона пройде по червоній доріжці перед Палацом Україна. А після конкурсу Періс поїде на закриту вечірку у Crystal Hall, де збирається заспівати кілька пісень. Там само буде відпочивати британський співак Крейг Девід.



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