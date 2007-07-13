Байкери нетрадиційно розважатимуться заради будинку маляти

Байкерський фестиваль «Мото-Рок-4» пройде в Ялті з 13 по 15 липня. Місце проведення — майданчик за тролейбусним парком. В програмі — виступи рок-гуртів, традиційні та нетрадиційні (тобто — цілком нові) байкарські розваги, fire-show, дівочі танці, проїзд Ялтою, феєрверк, виступ військово-історичного клубу, виставка раритетних мотоциклів та палаткове містечко.

Усі гроші, зібрані за вхід на територію фестивалю (5 гривен з особи), буде передано до Ялтинського будинку маляти.

Програма:

13 липня

З 17.00 концертно-розважальна програма, байкерські конкурси

14 липня

14.00 проїзд містом

17.00 костюмована вистава від військово-історичного клубу «КЛІО» (Севастополь)

18.00 початок концертно-розважальної програми, у тому числі fire-show від Groove Shamanic (Беларусь)

Опівночі - феєрверк

15 липня Роз’їзд учасників

Підчас фестивалю на його території буде розбито палаткове містечко. Весь час буде функціонувати виставка раритетних мотоциклів

Список заявлених гуртів:

Freno de Pedales (Сімферополь)

Jack Pot (Сімферополь)

Bobs Dont Bite (Одеса)

Сурогат (Ялта)

Velocity (Ялта)

Мескалин (Вінниця)

IRONic (Ялта)

IGU ASU (Ялта)

Фантасмагорія (Ялта)

Передбачається, що частина ялтинських гуртів виступить в п’ятницю увечері, а приїжджі команди – в суботу.