Байкери нетрадиційно розважатимуться заради будинку маляти
Дійство відбудеться в Ялті
Байкерський фестиваль «Мото-Рок-4» пройде в Ялті з 13 по 15 липня. Місце проведення — майданчик за тролейбусним парком. В програмі — виступи рок-гуртів, традиційні та нетрадиційні (тобто — цілком нові) байкарські розваги, fire-show, дівочі танці, проїзд Ялтою, феєрверк, виступ військово-історичного клубу, виставка раритетних мотоциклів та палаткове містечко.
Усі гроші, зібрані за вхід на територію фестивалю (5 гривен з особи), буде передано до Ялтинського будинку маляти.
Програма:
13 липня
З 17.00 концертно-розважальна програма, байкерські конкурси
14 липня
14.00 проїзд містом
17.00 костюмована вистава від військово-історичного клубу «КЛІО» (Севастополь)
18.00 початок концертно-розважальної програми, у тому числі fire-show від Groove Shamanic (Беларусь)
Опівночі - феєрверк
15 липняРоз’їзд учасників
Підчас фестивалю на його території буде розбито палаткове містечко. Весь час буде функціонувати виставка раритетних мотоциклів
Список заявлених гуртів:
Freno de Pedales (Сімферополь)
Jack Pot (Сімферополь)
Bobs Dont Bite (Одеса)
Сурогат (Ялта)
Velocity (Ялта)
Мескалин (Вінниця)
IRONic (Ялта)
IGU ASU (Ялта)
Фантасмагорія (Ялта)
Передбачається, що частина ялтинських гуртів виступить в п’ятницю увечері, а приїжджі команди – в суботу.