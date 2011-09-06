Книжковий Форум видавців у Львові збере понад 800 літераторів

14-18 вересня відбудеться 18-й Міжнародний книжковий “Форум видавців у Львові”.

Як повідомила на прес-конференції в УНІАН президент громадської організації «Форум видавців» Олександра КОВАЛЬ, цього року на форумі будуть представлені 26 країн, 221 автор, відбудеться понад 600 заходів, у яких візьмуть участь більш як 800 літераторів, а на конкурс буде виставлено близько 400 книжок.

Зірковим гостем цьогорічного форуму стане норвезький письменник Ерленд ЛУ, особливий гість – казахський поет, письменник, громадський діяч Олжас СУЛЕЙМЕНОВ.

Спеціальні гості форуму – Іван ДЗЮБА, Анджей МЕНЦВЕЛЬ, Боріс ДУБІН, Арво ВАЛТОН, Геннадій БУРБУЛІС, Адам МІХНІК, Мирослав ПОПОВИЧ, Ярослав ГРИЦАК, Василь ШКЛЯР, Марія МАТІОС, Ольга ТОКАРЧУК, Марек КРАЄВСЬКИЙ.

Країна – почесний гість форуму - Швейцарія, країна–спеціальний гість - Норвегія.

Серед письменників, які відвідають Львів: Юрг ГАЛЬТЕР, Арно КАМЕНІШ, Свенья ГЕРМАНН, Ежен МЕЛІТЦ, Беттіна ШПОЕРІ.

У рамках форуму вже вшосте відбудеться міжнародний літературний фестиваль. Його відвідають 250 письменників з 26-ти країн та 5 континентів світу.

Також пройдуть міжнародний фестиваль перекладів “TRANSLIT”, бізнес-форум, у рамках якого фахівці видавничої сфери обговорять аспекти видання електронних книжок та законопроект “Про національний культурний продукт”, книжковий ярмарок, в якому візьмуть участь понад 600 видавничих структур з України, Росії, Польщі, Швейцарії та Ірландії, бібліотечний форум.

15 вересня буде урочисто оголошено найкращу книгу цьогорічного “Форум видавців у Львові”.

Як зазначив на прес-конференції поет і директор видавництва “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” Іван МАЛКОВИЧ, форум видавців є найбільшою культурною подією в Україні. За його словами, багато людей, які приїжджають на форум, скаржаться, що просто фізично неможливо встигнути потрапити на всі події, які вони хотіли б відвідати. Заходів настільки багато, що “у дні форуму можна зайти практично в будь-який зал Львова і там обов’язково говоритимуть про літературу”. За словами І.МАЛКОВИЧА, найважливішим при цьому є те, що 70% аудиторії цих ущерть заповнених приміщень становить молодь.