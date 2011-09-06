Українсько-польський альтернативний музичний фестиваль

Культурно-освітній центр “Майстер-Клас”

16-17 вересня в столичному Культурно-освітньому центрі “Майстер-Клас” (вул. Лаврська, 16-А) відбудеться Українсько-польський альтернативний музичний фестиваль UA/PL ALTERNATIVE MUSIC MEETINGS. Одним з головних елементів Фестивалю буде конкурс для українських альтернативних гуртів. Фіналістів обиратиме український слухач за допомогою інтернет-голосування, а переможця – міжнародне журі, після прослуховування фіналістів на сцені MASTER KLASS.

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