Українсько-польський альтернативний музичний фестиваль
19:54, 06 вересня 2011Культура
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Культурно-освітній центр “Майстер-Клас”
16-17 вересня в столичному Культурно-освітньому центрі “Майстер-Клас” (вул. Лаврська, 16-А) відбудеться Українсько-польський альтернативний музичний фестиваль UA/PL ALTERNATIVE MUSIC MEETINGS.
Одним з головних елементів Фестивалю буде конкурс для українських альтернативних гуртів. Фіналістів обиратиме український слухач за допомогою інтернет-голосування, а переможця – міжнародне журі, після прослуховування фіналістів на сцені MASTER KLASS.
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