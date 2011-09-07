Сьогодні нардепи займуться святами

Сьогодні Верховна Рада України на пленарному засіданні 9-ї сесії шостого скликання планує розглянути низку постанов про відзначення релігійних та історичних ювілейних дат.

Про це йдеться в Порядку денному засідання Верховної Ради на 7 вересня.

Зокрема, ВР планує розглянути проект Постанови про надання Українській Греко-Католицькій Церкві статусу репресованої церкви. Проект внесений народним депутатом Василем ДЕРЕВЛЯНИМ. Також планується розглянути проект Постанови про забезпечення дотримання пам`ятко-охоронного законодавства України (щодо недопущення будівельних робіт на території пам`ятки археології національного значення "Місто Володимира - дитинець стародавнього Києва з фундаментами Десятинної церкви"). Проект внесений народним депутатом Ярославом ДЖОДЖИКОМ.

Планується розглянути проект Постанови про відзначення 940-річчя з дня народження давньоруської князівни Євпраксії Всеволодівни - дружини імператора Священної Римської імперії Генріха IV, проект Постанови про відзначення 960-річчя з дня заснування Києво-Печерського монастиря святим Антонієм, проект Постанови про відзначення 960-річчя з дня поставлення митрополита Іларіона на київську кафедру.

Окрім того, згідно з Порядком денним засідання, буде розглянуто проект Постанови про відзначення 360-річчя з дня народження святого Димитрія Ростовського, митрополита Ярославського і Ростовського, проект Постанови про відзначення 955-річчя з дня народження преподобного Нестора Літописця, а також проект Постанови про відзначення 810-річчя з дня народження першого короля Русі-України Данила Галицького.