Кейт Мосс знялася в короткометражці
09:54, 07 вересня 2011Культура
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Десять років Rimmel London
Британська супермодель Кейт Мосс десять років була обличчям марки косметики Rimmel London. Тепер вона вирішила піти далі і створити цілу make-up-колекцію.
На честь десятирічного ювілею Кейт Мосс знялася в короткометражному ролику бренду.
У колекції представлено шість помад досить дивних відтінків: від помаранчевого до сірого. Також в неї включені тіні та туш.
"Це косметика спрямована на волелюбну молодь, яка перебуває в постійному пошуку свого власного, несхожого на інші стилю", - розповідає Кейт.
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