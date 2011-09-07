Кейт Мосс знялася в короткометражці

Британська супермодель Кейт Мосс десять років була обличчям марки косметики Rimmel London. Тепер вона вирішила піти далі і створити цілу make-up-колекцію.

На честь десятирічного ювілею Кейт Мосс знялася в короткометражному ролику бренду.

У колекції представлено шість помад досить дивних відтінків: від помаранчевого до сірого. Також в неї включені тіні та туш.

"Це косметика спрямована на волелюбну молодь, яка перебуває в постійному пошуку свого власного, несхожого на інші стилю", - розповідає Кейт.

ТСН