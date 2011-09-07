До будинку Абрамовича у Лондоні водитимуть екскурсії

Російському олігарху Роману Абрамовичу, який минулого тижня придбав розкішний маєток на лондонській "вулиці мільярдерів" Kensington Palace Garden, доведеться час від часу приймати там екскурсії. Справа в тому, що придбаний ним за 90 млн фунтів особняк Lindsey House, як і більшість споруд на цій вулиці, є пам`яткою архітектури.

Як відзначається, працювати з екстер`єром будівлі новому власнику заборонено. Цього не дозволяє співвласник маєтку - Національний фонд об`єктів історичного інтересу або природної краси (National Trust). Зміни в зовнішності будівлі допускаються тільки за наявності спеціального дозволу.

Lindsey House був побудований у 1674 році Робертом Берті, третім графом Ліндсі, на березі річки. Будинок вважається найстарішим особняком в районі Кенсінгтон і Челсі.

Серед колишніх мешканців будинку - живописець Джон Мартін, інженер Марк Брюнель, що побудував тунель під Темзою. Про всіх відомих людей, що проживали у маєтку, повідомляють спеціальні сині таблички на будинку.

У 1874 році будинок від річки відокремила набережна Челсі, побудована Джозефом Базалджете як частина каналізаційної системи. У 1911 році Едвін Лаченс і Гертруда Джекілл спроектували для будинку невеликий сад (всього 15,2 м на 9,1 м). У 2000 році сад був відновлений і до нього додалися засклені кімнати.

Кожного вересня в один з уікендів Національний фонд відкриває Lindsey House та інші будинки, співвласником яких є організація, для відвідувачів.

У той же час новий домовласник одержує не тільки комфортабельне житло, а й значний список сусідів. На Kensington Palace Garden розташовані резиденції посольств Франції, Фінляндії, Японії, Росії. Поряд - будинок королівської сім`ї Саудівської Аравії, сталевого магната Лакшмі Мітал, а також Леоніда Блаватника, який купив музичний концерн Warner за 3,3 млрд доларів.

Крім того, на прилеглій до особняка території можливо вже планується побудувати тенісний корт, оздоровчий центр та приватний музей для шести раритетних автомобілів Ferrari.

Як раніше припустила британська преса, на покупку Lindsey House Абрамовича, який зараз живе в районі Челсі, штовхнула незадовільна ситуація з тривалим ремонтом особняка в іншому фешенебельному районі - Найтсбридж. Ремонт оцінюється у 150 млн фунтів.

ТСН