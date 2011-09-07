Дочка Черновецького вийшла заміж за московського бізнесмена

Дочка мера Києва Леоніда Черновецького Христина вдруге вийшла заміж. Її обранцем став 35-річний московський бізнесмен Сергій Янчуков.

Про це "Сегодня" розповіла мама Христини Аліна Айвазова.

В оточенні Черновецккіх розповідають, що Сергій закохався в Христину з першого погляду. У лютому Христина вчетверте стане мамою.

Друге весілля Черновецької

"Христина вже заміжня. Вони з Сергієм розписалися в Москві. Весілля як такого не було. Це було б некоректно по відношенню до Олени (колишньої дружини обранця Христини)", - сказала Аліна Айвазова.

Хоча раніше, за даними газети, весілля готувалися відзначати в елітному ресторані столиці Росії Москві "The сад", який частково належить шоуменам Івану Урганту і Олександру Цекалу.

"На вересень у нас готує торжество дочка київського чиновника", - говорили раніше в ресторані. Святкування там обходиться від від до тис. А сукню для Христини, як говорила нам її подруга, хотіли замовляти у Франції від відомого дизайнера.

Обранець Крістіни - 35-річний московський бізнесмен Сергій Янчуков. Новий зять Черновецького родом з Одеси. Зараз Янчуков займається московськими супермаркетами, а до цього очолював одну з дочірніх компаній "Газпрому".

Янчуков - друг брата Христини Степана. В оточенні Черновецьких розповіли, що Сергій був закоханий в Христину з першого дня знайомства.

"Але вона була заміжня, а він одружений. В обох був благополучний шлюб. Але серцю не накажеш. Коли вона розлучилася, він за один день розірвав шлюб зі своєю дружиною і зробив Христині пропозицію", - сказав близький друг сім`ї. Прізвище Христина не змінювала - така традиція сім`ї Черновецьких.

Майбутнє поповнення

Молоді живуть в Москві, але діти Христини пішли в американську школу, де все викладання йде англійською мовою. Окрім англійської, онуки мера, Аліна і Льоня, вчать французька, російська і українська. Третьому онукові Вані зараз 4 роки.

"Я хочу, щоб мої онуки не забували українську мову. А особливо буду рада, якщо вони добре будуть знати рідну в нашій родині російську мову, на якій, як багато їх однолітків в Києві, вони зараз роблять помилки", - сказала Айвазова. А в лютому Христина знову стане мамою - зараз вона на четвертому місяці вагітності.

Перша дружина нового чоловіка Крістіни - Олена Янчукова - колишня киянка. З нею Сергій розлучився заради Христини. Кажуть, що Олена і Сергій Янчукови були вхожі в сім`ю Черновецьких, часто бували у них в гостях разом зі своїми дітьми Ванею і Ніною.

Нагадаємо, Христина Черновецька розлучилася з чоловіком В`ячеславом Супруненком ще в березні 2011 року. Вже в квітні проти Супруненка і співголови Блоку Леоніда Черновецького в Київраді Дениса Комарницького порушили кримінальну справу за розбійний напад. У найближчому оточенні сім`ї сказали, що причина розлучення не пов`язана з політикою і бізнесом. Супруненко знаходиться у міжнародному розшуку. Раніше ЗМІ писали, що дочка Черновецького не може зіграти весілля через сімейні проблеми.

ТСН