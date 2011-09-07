Анна Курнікова і Енріке Іглесіас спільно будують особняк

Багаторічний роман двох знаменитостей Енріке Іглесіаса та Анни Курнікової підходить до довгоочікуваного фіналу: скоро дві світові зірки під марш "Мендельсона" вступлять в нове, вже сімейне життя.

Свідченням цього кроку може служити той факт, що красуня-тенісистка і не менш вродливий співак почали спільне будівництво особняка.

Більше того, майбутнє подружжя саме спроектувало свій будинок, вибрало для нього місце і навіть виставило на торги свої парубоцькі оселі.

Розмах нового маєтку вражає: двоповерховий палац з десятками кімнат, басейном, тренажерним залом, кінотеатром і навіть причалом для яхти біля входу в будинок.

Курнікова і Еглесіас періодично інспектують хід будівництва і чекають не дочекаються новосілля. Закохана парочка така щаслива і така нестримана, що цілується прямо на будівництві, незважаючи на гори щебеню та будівельних матеріалів.

ТСН