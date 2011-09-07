У Москві видадуть останні секрети Марлен Дітріх

У Росії виходить книга "Марлен Дітріх: останні секрети", в якій зібрані найяскравіші спогади великої акторки.

Вона почала працювати над мемуарами у віці 76 років, в цьому їй допомагала Норма Боске, літературний секретар і близька подруга, яка провела з Дітріх останні 15 років її життя.

Знайомство з Боске відбулося в 1977 році, і з тих пір вона була для актриси доглядальницею, медсестрою і просто близькою людиною.

Марлен дуже полюбила Норму, завжди відгукувалася про неї з ніжністю і говорила: "Як я могла жити без вас, Норма?"

У книзі актриса розповідає про свою кінокар`єру, бурхливий роман з Жаном Габеном, відомим французьким актором, скандальних відносинах з дочкою, про людей, які її оточували, і про боязнь постаріти.