В Австрії виявлені руїни школи гладіаторів

В Австрії археологи виявили руїни школи гладіаторів. Будова, вік якого експерти оцінюють приблизно в 1700 років, на диво добре збереглася.

Причому розкопки в цьому районі ще не починали: комплекс знайшли за допомогою радіолокатора. На знімках видно кімнати, в яких жили гладіатори, майданчик для тренувань і цвинтар, де ховали вбитих бійців. Вчені спробували відтворити комплекс в 3D. Вийшло щось середнє між казармою і в`язницею. Тепер археологи розробляють план розкопок.

Виявлені руїни, на думку фахівців, можуть скласти конкуренцію знаменитій Лудус Магнус, найбільшою школі гладіаторів у Стародавньому Римі.

"Це світова сенсація в істинному розумінні цього слова", - заявив губернатор федеральної землі Нижньої Австрія Ервін Проелль.

Школа гладіаторів знаходилася в межах давньоримського міста Карнунт, який був важливим військовим і торговельним центром, який пов`язував азіатські провінції Римської імперії з землями в центрі і на півночі Європи.