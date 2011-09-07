Визначено ведучого наступної церемонії Оскар

84-у церемонію вручення премій Оскар вестиме актор Едді Мерфі, передає у вівторок агентство Associated Press.

Про таке рішення на прес-конференції вівторок оголосили продюсери заходу Бретт Ратнер і Дон Мішер. На їхню думку, Мерфі є винятковим виконавцем, чиї дотепність і харизма дуже знадобляться для церемонії.

Сам Мерфі заявив, що неймовірно вдоволений тим, що вступить до лав колишніх ведучих оскарівської церемонії, серед яких були Джонні Карсон, Боб Хоуп, Біллі Крістал, Стів Мартін і Вупі Голдберг.

Як нагадує агентство, 50-річний актор раніше номінувався на премію Оскар за роль другого плану у фільмі Dreamgirls.

84-а церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії відбудеться в Лос-Анджелесі 26 лютого 2012 року. У 2011 році в ролі ведучих виступали актори Енн Хетеуей і Джеймс Франко.



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