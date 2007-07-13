”7 чудес України” визначатимуть необ`єктивно?

Спосіб визначення пам’яток історії та архітектури, які увійдуть до списку «Сім чудес України», шляхом голосування в мережі Інтернет — це не зовсім вдала ідея організаторів. Вважає заступник голови Чернігівської обласної ради Олег ОБУШНИЙ.

На його переконання, голосування на сайті «7 чудес України» відтворить погляди лише певної категорії людей.

„Думки ж істориків, фахівців та більшості громадян не будуть враховані і не зможуть вплинути на остаточні результати акції”, — наголосив О. ОБУШНИЙ.

За його словами, оскільки, «кожен кулик хвалить своє болото», то і кожен учасник голосування віддасть перевагу архітектурним пам’яткам свого регіону. Звичайно, що за кількістю відвідувань сайту «7 чудес України» та результатами голосування 300-тисячний Чернігів буде програвати двохмільйонному Харкову.

„Через непродуманий механізм визначення 7 чудес України, шансів на перемогу в унікальних Антонієвих печер 11 століття менше, ніж в «Держпрому», який збудований в двадцяті роки минулого століття, — зазначив О.ОБУШНИЙ.