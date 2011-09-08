Перша в Україні ніч аніме відбудеться в Черкасах

Перша в Україні ніч аніме відбудеться у Черкасах 10 вересня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, увазі глядачів в амфітеатрі одного з парків буде представлено такі фільми: «Дівчина, яка підкорила час», «Мій сусід Тоторо», «Ковбой Бібоп: достукатися до небес», «Час Еви», «Дівчинка-лисичка Yobi», «Небесні скітальці».

Усі бажаючі зможуть абсолютно безкоштовно взяти участь у кіноперегляді з 20.00 10 вересня до 5.00 11 вересня.

*** Аніме - японська анімація. На відміну від мультфільмів інших країн, призначених в основному для перегляду дітьми, велика частина виробленого аніме розрахована на підліткову та дорослу аудиторію і багато в чому за рахунок цього має високу популярність у світі. Аніме відрізняється характерною манерою відтворення персонажів і фонів.