Коштовності Елізабет Тейлор виставлять на аукціон

13-16 грудня 2011 року у Нью-Йорку на аукціон виставлять колекцію коштовностей, що належали знаменитій актрисі Елізабет Тейлор, яка померла в березні цього року.

Початкова вартість колекції становить приблизно $ 30 млн, повідомляє Agence France-Presse.

80 ключових лотів будуть виставлені на продаж 13 грудня. Наступного дня Christie`s представить ще 189 прикрас актриси. Паралельно з основним аукціоном проходитимуть продажі в інтернеті, де будуть продаватися приблизно 500 примірників так званих costume jewelry - копій прикрас, які також носила актриса.

Серед лотів, які будуть представлені в галереї Christie`s - перстень з діамантом вагою більше ніж 33 карата, подарований Елізабет Тейлор її чоловіком, Річардом Бартоном.

Також з молотка піде намисто із Блукаючою перлиною (La Peregrina), що раніше належала іспанській королівської родини. Приблизна вартість цієї прикраси становить від 2 до 3 мільйонів доларів.

Починаючи із 5 вересня 2011 колекція речей, що належали Елізабет Тейлор, експонуватиметься у восьми містах світу. Зокрема, 15-16 вересня вона буде виставлена в московському ГУМі.

Крім Москви, виставку побачать у Лондоні, Лос-Анджелесі, Дубаї, Женеві, Парижі та Гонконзі, а завершиться тримісячне турне топ-лотів із колекції актриси на початку грудня у Нью-Йорку. Аукціонний дім займе всі експозиційні площі у нью-йоркському Рокфеллер-центрі під десятиденну виставку ювелірних прикрас, аксесуарів, одягу та декоративно-прикладного мистецтва, що належали Тейлор.

Частина виручених за час виставки коштів піде у благодійний фонд The Elizabeth Taylor AIDS Foundation.

Нагадаємо, що Елізабет Тейлор померла 23 березня 2011 року у віці 79 років. Причиною смерті актриси стала серцева недостатність. 25 березня її поховали на цвинтарі Форест-Лоун, поряд із Майклом Джексоном, Кларком Гейблом та Уолтом Діснеєм.

Як відомо, Тейлор обожнювала коштовності і за своє життя отримала чимало подарунків. З кожним із них пов`язані неповторні історії, розказані самою актрисою у книзі Мій роман із ювелірними прикрасами.



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