Шварценеггер і Брюс Вілліс зіграють у Нестримних-2

Арнольд Шварценеггер і Брюс Вілліс підписали контракт про участь у бойовику Нестримні-2 (The Expendables-2), головну роль у якому також зіграє Сильвестр Сталлоне.

Чутки про участь Шварценеггера і Вілліса в проекті з`явилися в пресі давно. Однак офіційне підтвердження вони отримали тільки зараз.

Крім того, тепер стало відомо, що сценарій Нестримних-2 передбачає "значні" ролі для обох акторів. (І Шварценеггер, і Вілліс знялися в оригінальному фільмі в епізодичних ролях), повідомляє сайт Deadline.

Сильвестр Сталлоне, який виступив режисером, сценаристом і актором першої частини, відмовився знімати другу серію Нестримних. В результаті режисерське крісло обійняв Саймон Вест (Повітряна в`язниця, Лара Крофт: Розкрадачка гробниць, Механік). Тим не менше, Сталлоне знову зіграє головного героя фільму.

Зйомки стрічки розпочнуться в Болгарії восени 2011 року.

Нагадаємо, що фільм Нестримні вийшов у прокат у серпні 2010 року. Стрічка зібрала в світовому прокаті понад $ 274 млн. при бюджеті в $ 80 млн.

Сталлоне, а також Дольф Лунгрен і Джейсон Стетхем, що зіграли в стрічці, особисто представили фільм Нестримні в Києві.