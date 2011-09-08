У США обрали найуспішнішу жінку-режисера

Американський кінорежисер Дженніфер Ю (Jennifer Yuh) визнана найбільш комерційно успішною жінкою-режисером.

У фільмографії Дженніфер Ю - всього одна повнометражна режисерська робота - мультфільм Кунг-фу Панда-2, що вийшов у прокат у травні 2011 року. Однак ця стрічка заробила в кінотеатрах понад $ 650 млн. - рекордна сума для стрічки, знятої жінкою, повідомляє студія DreamWorks Animation.

За даними сайту JoBlo, за Дженніфер Ю йде Філліда Ллойд з мюзиклом Мамма MIA!. Ця заснована на піснях гурту ABBA стрічка вийшла на екрани в 2008 році і зібрала в прокаті майже $ 610 млн.

Дженніфер Ю народилася в Південній Кореї в 1972 році. Коли їй було чотири, сім`я емігрувала до США. Ю провела дитинство в Лейквуді, штат Каліфорнія, вона любила дивитися фільми про бойові мистецтва і малювати.

Закінчивши університет і отримавши спеціальність ілюстратора, Дженніфер Ю влаштувалася в HBO Animation. Там вона виступила режисером і художником мультсеріалу Спаун (1997 - 1999).

Потім компанія DreamWorks запропонувала Ю зняти продовження анімаційного фільму Кунг-фу Панда.

Тим часом рейтинг найвпливовіших, за версією журналу Forbes, персон Голівуду очолює кінорежисер Джеймс Кемерон, який зняв фільми Аватар, Титанік, Термінатор та інші.