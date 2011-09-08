«Буковель» створив сторінки у соціальних мережах

Найбільший у Східній Європі гірськолижний курорт «Буковель» (Івано-Франківська область) оголосив про відкриття офіційних представництв у соціальних мережах Facebook та «ВКонтакте».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі курорту.

На сторінках обох соціальних мереж буде максимум практичної інформації для відвідувачів - стан схилів, погода, веб-камери, можливість перевірити свої абонементи (ski-pass), сезонні акції та анонси подій на курорті.

Планується можливість бронювати проживання і послуги на «Буковелі» безпосередньо через представництва у соцмережах.

Готується окремий розділ для бізнес-партнерів курорту.

Також відвідувачі курорту зможуть викладати на ресурсах свої фото та відео про відпочинок на «Буковелі».

«Ми хочемо, щоб нашим гостям було зручно як спілкуватися між собою, так і отримувати всю потрібну їм свіжу інформацію про «Буковель», - наголосив керівник курорту Олександр ШЕВЧЕНКО. – До нас приїжджають сучасні, прогресивні гості, ми також ставимо за ціль бути лідером в усіх нових технологіях».

Офіційні представництва курорту будуть доступними за адресами: http://facebook.com/bukovel та http://vkontakte.ru/bukovelua

Довідка УНІАН. Український курорт «Буковель» є найбільшим гірськолижним комплексом Східної Європи. Довжина трас становить 50 км. Щороку на курорті відпочивають понад 800 тисяч чоловік.