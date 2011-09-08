Україномовна книгарня “Смолоскип” відзначила четверту річницю

7 вересня в Києві на Подолі пройшла літературна вечірка на честь четвертого дня народження книгарні “Смолоскип”. Особливість цього магазину в тому, що тут продаються книжки виключно українською мовою.

- Україномовний формат абсолютно не заважає нам успішно працювати і розвиватися, - говорить директорка книгарні Ольга Погинайко. - Більше того, до нас постійно звертаються мешканці східних регіонів, де з книжками українською проблеми, вона замовляють їх тут.

Умовною темою вечірки були двадцяті-тридцяті роки, з відповідною назвою “Я (Романтика)” (так зветься одна з найвідоміших новел Миколи Хвильового). А головною родзинкою став дрес-код: багато хто з відвідувачів були вбрані у “революціонерів”, “пролетарів”, “непманів” та “куркулів”. Добре вжилися в образи й ведучі: “поет-некрокомуніст” Вано Крюгер вражаюче нагадував Леніна, а журналістка Любов Багацька — модницю часів НЕПу й українізації. Цікаво також, що на гостей чекав не традиційний фуршет, а дещо інше: їм роздавали “продпайки”, пакети з яйцем, плавленим сирком, шматком хліба, цукеркою, яблуком і бляшанкою пива або пакетом соку на вибір.

Протягом вечора відбулися костюмовані дефіле, конкурс читання поезій двадцятих років, лотерея та виступ гурту “Рінджігл”. А переможцем конкурсів у загальному заліку виявився ще один поет — Микола Леонович.

Під час святкування керівники книгарні оголосили, що ближчим часом планують відкрити свій інтернет-магазин, і це поліпшить доступ широкого читача до української книжки.