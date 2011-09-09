Подерв'янський вважає, що з України треба було виїжджати ще за Союзу

З України треба було виїжджати раніше, ще коли був Союз. Таку думку у журналі "Країна" висловив художник і драматург Лесь Подерв`янський.

"Треба було раніше це робити. Линяти звідси, коли був Союз. Узагалі, чим раніше ти злиняєш, тим більше шансів. Зараз, по-перше, вже 20 років як нема того совка й нема від чого тікати. А по-друге, після 50 міняти країну проживання стратегічно невірно. І нащо? Поїхати ж зараз можна куди завгодно", - підкреслив він.

"На початку 1990-х чому багато людей тікали? Був паркан, була залізна завіса й усім хотілося побачити, що по той бік. Ніхто не здогадувався, що там нема халявних пряників. Зараз можна поїхати куди завгодно і перевірити себе в будь-якій країні", - додав Подерв`янський.

Драматург наголосив, що у сучасному світі місце проживання не має жодного значення: "Людина живе там, де в неї є робота".

Чи сумує Лесь Подерв`янський за романтичним періодом кінця 1980-х — початку 1990-х можна дізнатись у новому номері журналу "Країна" № 34 (87) за 9 вересня 2011 року.

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