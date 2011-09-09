В Одесі пройшла мистецька виставка, присвячена «мандрівкам душі»

C 21 липня по 7 вересня в Одесі пройшла виставка робіт київської художниці Галини МОСКВІТІНОЇ, яка працює в жанрі світарт, або латернативний реалізм. Як ідеться в повідомленні прес-служби художниці, переданому УНІАН, виставка відбулася в рамках проекту "Еволюція", ініційованого Г.МОСКВІТІНОЮ, що покликаний «розкрити потенціал духовної еволюції конкретної людини».

Експозиція складалася з репродукцій, іменованих світангами, оригінали яких знаходяться в приватних зібраннях і фондах. Світанги, за словами їх автора, є частиною "мандрівок душі, виоаженням духовного досвіду, зображеного в живописній формі».

Раніше картина «Школа Танців» Г.МОСКВІТІНОЇ була продана на торгах відомого британського аукціонного дому Bonhams, за 9600 фунтів стерлінгів, а роботи «Хмари і птах», «Школа танців», «Гойдалки Жулая», «Корабель Іштар» перебувають у власності відомих колекціонерів жанру світарт.

Планується, що світанги Г.МОСКВІТІНОЇ вирушать у світове турне – до Тель-Авіва, Мілана, Лондона, Києва, Нью-Йорка тощо.