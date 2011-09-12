У Миргороді влаштують свято української свинини

У Миргороді Полтавської області 15-16 жовтня відбудеться перше свято української свинини.

Про це УНІАН повідомив організатор свято Олег ГОВОРУХА.

За його словами, в Миргороді в 1940 році була виведена унікальна порода: "Миргородська ряба", яка по праву вважається еталоном української свині.

«Ця порода стала прабатьком українського свинарства. Ця порода свиней стійка до життєвих труднощів. У ній гармонійно поєднані м`ясо й сало...», - сказав О.ГОВОРУХА.

За його словами, в перший день конкурсу на стадіоні відбудеться конкурс різників свиней. «Приблизно такий конкурс проходить у Румунії. У нас участь у конкурсі візьмуть 7 команд. Туші підвішуватимуть й розбиратимуть. Із них готуватимуть 33 страви: від кров`янки до борщу на ребрах», - розповів О.ГОВОРУХА. Згідно з програмою, їжа готуватиметься на мангалах і сковорідках.

У другий день свята продаватиметься їжа, яка потребує тривалого приготування.

Всю їжу можна буде придбати за спеціальні гроші – «п`ятачки». «Це глиняні гроші. Їх даватимуть за вхід. 100 грн. - 10 п`ятачків», - пояснив організатор.

Присутніх на святі розважатимуть піснями, танцями, виступами козаків і святковим фейерверком. Також заплановано перегони миргородських поросят.

На відкриття заходу запрошено міністра аграрної політики та продовольства Миколу ПРИСЯЖНЮКА.