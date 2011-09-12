"Фаусту" Сокурова присуджено головний приз у Венеції

Фільм "Фауст" Олександра Сокурова одержав головний приз кінофестивалю у Венеції, повідомляє Reuters.

Картина Сокурова - остання частина історичної тетралогії, в яку входять "Молох", "Телець" і "Сонце". В основу фільму покладено першу частину поеми Гьоте, а сценарій написав Юрій Арабов, який брав участь у створенні трьох інших фільмів.

Раніше в суботу фільму Сокурова присудили дві інші нагороди: екуменічного журі та Future Film Festival Digital Award.

"Срібного лева" присудили китайському режисерові Цаю Шанцзюну за фільм "Люди гори люди море".

Кращими акторами були визнані Діна Йіп кращу жіночу роль у фільмі "Просте життя" гонконзького режисера Енн Хуей і Майкл Фассбендер за виконання головної ролі у фільмі "Сором" Стіва Макквіна та Юнга в "Небезпечному методі" Девіда Кроненберга.