Український клуб Одеси презентував Вільний університет – дискусійний майданчик для становлення політичної нації.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами ініціаторів відродження Українського клубу Одеси, його ідею вони визначили так: “Через громадянське суспільство до політичної нації”.

“Ми бачимо місію Вільного університету передусім у пробудженні через просвітництво громадянської активності представників різних верств суспільства, - заявив його проректор Володимир ПОЛТОРАК. – Без усвідомлення культурних та історичних надбань, приєднання до загальноєвропейських процесів нашим співвітчизникам навряд чи вдасться звільнитися від заскорузлих ідеологічних догм і стереотипів”.

За словами натхненника і мецената Вільного університету УКО Віталія ОПЛАЧКА, “від традиційної форми лекторію за участю авторитетних українських та зарубіжних учених-істориків, дослідників, політологів, публіцистів ми зараз переходимо до “круглих столів” і жвавих семінарів з найбільш нагальних проблем сучасності. Непорушними вважаємо лише принципи університету: відкритість, публічність, доказовість, академічність”.

Для забезпечення високого інтелектуального рівня дискусій продовжимо запрошувати як вітчизняних учених і дослідників, так і авторитетних науковців з Канади, США, Австрії. Зокрема, найближчим часом, додав В.ОПЛАЧКО, з одеситами зустрінуться у Вільному університеті професор Віденського університету Андреас КАППЕЛЕР, що досліджує на європейському тлі проблематику українського та російського націєтворення, запропонує своє бачення процесів посткомуністичних трансформацій в Україні: “між недолугим авторитаризмом та дисфункціональною демократією” відомий публіцист Микола РЯБЧУК, інші учені та дослідники супільних процесів.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2010 року близько 200 представників української громади Одеси провели у престижному Центрі актуального мистецтва збори, на яких відновили заради «задоволення своїх національно-духовних потреб» діяльність «Українського клубу Одеси».

За словами одного з ініціаторів Андрія ЮСОВА, упродовж першої половини ХХ століття «українська громада надзвичайно постраждала від тоталітарних режимів», втративши кращих представників. Складний період переживає українство Одеси й зараз, що спонукало найбільш активних одеситів, як і в 2010 році, до консолідації зусиль заради реалізації актуальних завдань для громади й суспільства.

Членство в «Українському клубі» може набути будь-хто з одеситів – громадян України, незалежно від національної приналежності, кому близькі ідеали українства”.

«Місія клубу є дуже важливою нинішніх умовах, - зазначив, зокрема, голова ради Інституту національних інтересів Юрій РАДУХІН, - оскільки національна самосвідомість суспільства може врятувати українську державність і суверенітет, захистити Україну від бажаючих її розшматувати та продати в роздріб… Життя вимагає від нас гуртування навколо захисту національної спадщини та інтересів України».