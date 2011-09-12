Добкін заспівав караоке з міністром культури

Губернатор Михайло Добкін і міністр культури Михайло Кулиняк позмагалися в стрілянині з лука й арбалета під час фестивалю «Печенізьке поле»

Як повідомляє видання «Коментарі», на святі представлено декілька фестивальних майданчиків: головна сцена, «Місто майстрів», «Дитяча поляна», «Повітряні перехрестя», «Козацька застава», та інші.

Крім цього Кулиняк і Добкін заспівали в караоке пісню «Рідна мати моя».