На фаворитів Катерини II подали до суду

Скульптурні фігурки чотирьох фаворитів Катерини Другої буде демонтовано з пам`ятника російській імператриці і повернено на зберігання в музей приватних колекцій імені Блещунова, а на їх місце помістять копії цих статуй.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на прес-конференції начальник Управління культури й туризму Одеської міськради Тетяна МАРКОВА.

За її словами, повернення в муніципальний музей фігурок фаворитів імператриці добивається в суді група одеситів, які наполягають, що музейні експонати повинні зберігатися в колекціях музею.

«Позивачі хочуть, аби ці фігури зняли. Вся ця історія пов`язана з людьми, які протестували проти встановлення монумента Катерини Другій», - відзначила чиновник міськради.

Начальник Управління з питань охорони об`єктів культурної спадщини міськради Володимир МЕЩЕРЯКОВ також вважає, що музейні фігурки, вилучені в 2007 році з колекцій Одеського історико-краєзнавчого музею і передані на баланс музею імені Блещунова, дуже дорого обходяться міському бюджету. «На страхування й охорону цих музейних статуй щорічно йдуть чималі гроші», - наголосив чиновник.

У свою чергу, представник позивача – Асоціації козацьких товариств «Січ» Віктор МАЗУРАШ заявив в інтерв`ю УНІАН, що остаточного рішення за позовом до Управління культури й туризму Одеської облдержадміністрації, управління культури і туризму Одеської міськради і муніципального Музею приватних колекцій імені Блещунова Окружний Адміністративний суд Одеської області ще не ухвалив. «9-е засідання суду за позовом Асоціації козацьких товариств «Січ» відбудеться на початку жовтня», - уточнив В.МАЗУРАШ.

Він також нагадав, що раніше адмінсуд прийняте рішення про незаконність переміщення в 2007 році на Митну площу пам`ятника «Потьомкінцям - нащадки», встановленого в 1965 році, згідно з рішенням Ради міністрів Української РСР, в Одесі на колишній площі Потьомкінців. Але це судове рішення поки що владою не виконано.

Як повідомляв УНІАН, відкриття 27 жовтня 2007 року пам`ятника Катерині Другій спричинило бійку між супротивниками встановлення монументу і співробітниками спецпідрозділу "Беркут", які затримали багатьох одеситів. Площа, де проходила церемонія, була оточена міліцією, пропускали людей лише за іменними запрошеннями керівництва міста.

Напередодні відкриття пам`ятника представники низки українських організацій і партій виступили із спільною заявою, в якій вимагали від СБУ не допустити відкриття монумента, який, на їх думку, "задуманий, як постійно діючий генератор міжнаціональної ворожнечі в Одесі". На їх думку, відкриття пам`ятника стало «наругою над пам`яттю тисяч замучених Катериною українських патріотів і викликом усьому українському народу".