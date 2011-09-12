Премію ім. О.Довженка отримають кінорежисери Кохан і Мащенко

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ № 908/2011 «Про присудження Державної премії України імені Олександра Довженка 2011 року».

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

На підставі подання Комітету з Державної премії України імені Олександра Довженка за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва Президент постановив присудити Державну премію України імені Олександра Довженка 2011 року кінорежисеру, заслуженому діячу мистецтв України, народному артисту України Григорію КОХАНУ та кінорежисеру, лауреату Національної премії України імені Тараса Шевченка, академіку Національної академії мистецтв України, народному артисту України Миколі МАЩЕНКУ.

Цим указом установлено на 2011 рік розмір Державної премії України імені Олександра Довженка - сто тисяч гривень.