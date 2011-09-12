У Києві відкрили пам’ятник національному герою Болгарії

У Голосіївському районі Києві відкрили пам’ятник національному герою Болгарії – капітану Петку Воєводі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міської державної адміністрації, монумент встановлено у сквері на перетині вулиць Федорова та Великої Васильківської.

У Голосіївській райдержадміністрації зазначають, що встановлення пам’ятника Петку-Воєводі – продовження програми вшанування національних героїв у столиці.

Петро Кіряков Калоянов, відомий як капітан Петко Войвода (1844 – 1900) – національний герой Болгарії, гайдуцький ватажок, соратник Гарібальді. Активний учасник Визвольної війни 1877-1878 років, у якій було здобуто незалежність Болгарії. Під час війни Петко Воєвода пліч-о-пліч воював з українськими солдатами та офіцерами піхотних полків Полтавської губернії.

Частину життя Петко Воєвода провів у власному маєтку на території сучасного Києва.