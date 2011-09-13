У Львові 16 вересня відбудеться презентація проекту «Міські імпровізації»

У Львові 16 вересня об 11.00 у книгарні «Є» (Львів, просп. Свободи 7) відбудеться зустріч з гостями і учасниками британської програми Львівського літературного фестивалю, а також презентація експериментального літературного проекту «Міські імпровізації».

У зустрічі візьмуть участь:

• шотландські поетки Кона Макфі та Софі Кук

• представники львівської поетичної школи Остап Сливинський і Галина Крук

• львівський письменник Юрко Винничук та британський автор графічних романів (коміксів) Люк Пірсон (Luke Pearson).

Подію організовує Британська Рада в Україні. Вхід вільний.

Четверо поетів розповідатимуть про спільну поетичну резиденцію, яка триватиме протягом Фестивалю, та читатимуть переклади українських віршів англійською та британських – українською.

Британець Люк Пірсон та українець Юрко Винниченко презентують результат роботи над експериментальним проектом «Міські імпровізації» - відтворення у Львові практики міських скетчів Чарльза Діккенса. Автори представлять своє спільне бачення сучасного Львова у замальовках і текстах та поговорять про надзвичайно цікаве явище сучасної літератури – графічну новелу і роман.

Акредитовані Фестивалем представники преси, що завітають на подію, отримають у подарунок книгу Малколма Бредбері «Британський роман нового часу», яка щойно вийшла друком у видавництві «Кальварія».

Веб-сайт мистецької програми Британської Ради в Україні: www.britishcouncil.org.ua/arts.