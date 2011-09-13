Матіос презентує у Львові книжку про крах моральної ієрархії в суспільстві

У рамках Львівського форуму видавців Марія Матіос презентує три свої новинки, серед яких: книжка-повість, збірка “Вибране” та письменницьке розслідування.

Книжкаа-повість “Армагедон уже відбувся”, за словами письменниці, вразить читача своєю актуальністю:

– Дуже “гаряча”, бо дуже сьогодішня книжка. Як патріотам, так і “політичним” ідіотам буде об що спекти губи, хоча повість не має жодного стосунку до політики, – розповідає Марія Матіос. – Вона не так про підсумки життя людини, як про крах моральної ієрархії в суспільстві. Головна думка цієї розповіді до банального проста – ніхто нікому нічого не винен, крім совісті.

Книга “Вибране”, яку Марія Матіос адресує своїм фанам і “гурманам”, видається з передмовою професора Люблінського університету Ігоря Набитовича. Третя новинка – власне письменницьке розслідування Марії Матіос про “зимовий 2010-2011рр. похід” українських правоохоронців проти книжки “Вирвані сторінки з біографії”.

Як зазначає Марія Матіос, недивлячись на обіцянки Держтелерадіо видати книги письменниці державним коштом у рамках програми “Українська книга”, грошей на підготовку виходу творів у світ виділено так і не було.

Марія Матіос буде присутньою з 15 по 18 вересня “до останнього читача” на персональному стенді у львовському Палаці мистецтв (перший поверх, стенд №124). Окремий авторський вечір письменниці відбудеться 17 вересня у Львівській філармонії о 20:30.