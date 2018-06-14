У Києві обрали «Міс України-2011»: не без допомоги Періс Хілтон

Минулої неділі в палаці «Україна» проходив фінал конкурсу «Міс Україна-2011». Головним сюрпризом мав стати візит американської акторки та моделі Періс Хілтон, проте він виявився чи не найменшим... До приїзду на конкурс американської зірки Періс Хітлтон готувались всі: від глядачів та організаторів до учасниць руху FEMEN, які влаштували їй «теплий прийом»...

Та попри те, що сама Періс до палацу «Україна» запізнилась на годину, її поява викликала неадекватний ажіотаж. Півдюжини зірок світового масштабу зібрались на прес-конференції за одним столом. Співак Крейг Дейвід, актор Жан Клод Ван Дам, міс світу-2003 Розана Дейвідсон, легенди футболу Марсель Десаї та Юрій Джоркаєфф розказували, що вони думають про конкурс й Україну взагалі. Та коли стало відомо, що Періс «десь на під’їзді», усі й забули один про одного.

«Цього року все буде серйозніше, ніж минулого», - запевняв директор конкурсу Олександр Онищенко. – «Я вам обіцяю, що це буде не просто конкурс, а справжнє шоу!»

Розана Дейвідсон заявила, що очікує на «шалений вечір», - і вона його в підсумку отримала.

Під час брифінгу членів журі запитали, чи бачили вони порно із Періс Хілтон.

Десаї аж підскочив: «А що, є? Де можна подивитись?»

Потім Ван Даму поставили питання про суддівство, але він одразу і не зрозумів:

«Слухайте, я взагалі багато порнухи бачив, але не цю. Тому повторіть, будь ласка, питання – я думав про порнуху!».

У журналістів, які думками були десь поряд із Жан Клодом, закінчились запитання, і декілька хвилин усі просиділи в мовчазних роздумах про «високе». Раптом я почув безперервний тріск об’єктивів, і монолітна купа фотографів та операторів почала рухатись в один бік: це зайшла головна світська левиця світу.

Не встигла Періс відповісти на перше питання про «любов до України», як від натовпу відділився хтось із світлим волоссям, і вже за секунду почулось «Модель, іди в бордель!».

До Періс підбігла активістка руху FEMEN, що стало зрозуміло, коли вона почала рвати на собі одяг. Найцікавіше, що американські охоронці, явно не знайомі з українським «хлібосольним» привітанням, змогли зловити феміністку аж коли вона була за декілька кроків до своєї мети. Проте вони відігрались на вулиці, декілька разів швиргнувши її об асфальт – дівчина не полишала спроб повернутися до конференц-зали і билася об скляні двері.

На цій мажорній ноті журналістів запросили до фойє, де я зустрів справжнього поціновувача жіночої краси Петра Лістермана.

«Ці конкурси існують, щоб вибрати «кращих із кращих» - найкорисливіших», - сказав він.

- А якими якостями повинні бути наділені конкурсантки, щоб виграти?

- По-перше, погляд: вона повинна вміти гіпнотизувати мужика. По-друге, вона повинна мати два верблюди для мішків із золотом (щоб його «грабонути» і увезти все з собою). І, звичайно ж, невинність: вона повинна одягнути «овечу шкуру».

- На Вашу думку, Періс Хілтон можна видати заміж?

- А, до речі! Періс Хілтон я хочу поєднати з Ксюшею Собчак сьогодні вночі. А ти будеш їх син. Готуйся!

Фінал конкурсу розпочався одразу з представлення учасниць, кожна з яких, за традицією, пообіцяла після перемоги «зробити світ кращим». Ведучі – Іван Дорн та «російська Періс» Ксенія Собчак у самоіронії «потопали» з перших секунд перебування на сцені, що імпонувало глядачеві: протягом усієї церемонії зала «вибухала» то оплесками, то диким сміхом. Та все ж Собчак час від часу забувала про співведучого і зверталась до Періс Хілтон, намагаючись продемонструвати свою значущість у світовій культурі.

Під час першого дефіле – в купальниках – навколо конкурсанток «скакав» репер Тіматі, виконуючи одну зі своїх пісень. Одразу після цього із двадцяти шести учасниць журі «відсіяло» половину.

До речі, склад суддівської бригади був такий: Періс Хілтон, Софія Рудьєва, Юрій Джоркаєфф, Марсель Десаї, Ганна Безсонова, Жан Клод Ван Дам, Володимир Кличко, Володимир Андріївський та Сергій Матяш.

Друге дефіле – ліричний хоровод у вінках під супровід Максима Донця – юного художника, який прямо в цей час на сцені малював піском.

Після ще одного дефіле у вечірніх платтях та виступу Інуси Давуди ведучі оголосили імена шістьох фіналісток, серед яких: Віталіна Воронюк, Ярослава Куряча, Маргарита Горбик, Дарина Мусієнко, Олена Синдецька та Мирослава Кап штик.

На цьому почалось знущання над конкурсантками: Собчак із Дорном, очевидно, в рамках сценарію, підходили до кожної і ставили питання з метою продемонструвати «справжній»

рівень інтелекту учасниць. В основному питали таке: «17 помножити на 258! Швидко!», «Хто краще – я чи Періс? Гарно подумай!» або «Тільки не кажи, що у разі перемоги будеш займатись благодійністю!»

Звичайно, ведучі свого домоглися: а хто б після такого не розгубився? Проте я особисто пересвідчився у протилежному після завершення дійства – на прикладі переможниці, яка виявилась абсолютно адекватною і, здається, навіть кмітливою особою.

А от під час нагородження осоромились уже і ведучі, і члени журі.

Після вручення нагород у номінаціях «Міс Фото», перша та друга «Віце-міс» настала черга «Міс глядацьких симпатій». Проте несподівано для всіх на сцену вийшла Періс Хілтон. Ведучі забули про «глядацькі симпатії» і відразу дали їй мікрофон для оголошення імені переможниці конкурсу. Нічого не підозрююча Хілтон так і зробила, і на Маргариту Горбик вдягнули корону першої красуні України... і за декілька секунд попросили віддати назад. Собчак усвідомила, у що «вляпалась», і від цього зепатувала публіку ще більше. Підійшовши до справедливо ображеної Горбик, вона впала перед нею на коліна і поцілувала полу плаття.

Та це ще був не кінець. Коли справа дійшла до нагородження справжньої «Міс України», у Хілтон, очевидно, щось сталось із пам’яттю. Тому під час довгої паузи, яка тривала після слів Дорна «І переможницею стає…», Періс наївно спитала в нього на вушко: «Хто ж виграв?». «Куряча Ярослава» - вимовила нарешті вона і пішла допомагати Розані Девідсон одягати корону «Міс Україні».

Вже після завершення дійства Ярослава розповіла, що думає цього приводу:

«Насправді ось так розлучитись із короною – це надзвичайно важко, тому мені жаль цю дівчину. Проте я щаслива від перемоги і від того, що отримала можливість побувати з такими людьми на одній сцені!»

Арсен Цимбалюк

Фото УНІАН