На Львівському форумі чекають потужний білоруський десант (програма)

Цього року на 18-му Форумі видавців у Львові очікується потужний «десант» білоруських літераторів. Серед них: Андрій Хаданович (чия книжка вже вдруге виходить друком в Україні раніше за оригінал), Марія Мартисевич, Віталій Рижков, Сергій Прилуцький та інші.

Збірна Республіки Білорусь із літератури зіграє також серію товариських матчів в рамках Форуму.

Крім власне поетів та прозаїків, вперше візьме участь відоме мінське видавництво "ЛогвінаЎ ", одне з небагатьох, що займається виданням молодої білоруської літератури.

Вашій увазі - путівник по білоруських заходах Форуму:

15 вересня

14:00-15:30

Читання-тандем. Владислав Ахроменко (Україна-Білорусь) і Мирослав Боднар (Україна). Модератор Марія Мартисевич. Презентація роману Владислава Ахроменка "Теорыя змовы".

Обласна науково-педагогічна бібліотека (вул. Зелена, 24).

16 вересня

13:00-14:30

Авторська зустріч. Андрій Хаданович & Олена Хаданович. Презентація дитячої книги "Таткові Нотатки" (книга вийшла у видавництві "Грані-Т" в перекладі на українську мову Івана Андрусяка).

Кав`ярня "Штука" (вул. Котлярська, 8).

15:00-16:30

Читання-тандем. Павло Костюкевич (Білорусь-Ізраїль) & Марія Мартисевич (Білорусь. Модератор Остап Кінь. Презентація нової книги М. Мартисевич "Амбасада". Читання з майбутньої книги прози П. Костюкевич “Зборная Рэспублікі Беларусь па негалоўных відах спорту”.

Ресторан "Дім Легенд" (вул. Староєврейська, 48). Бібліотека.

17 вересня

13:00-14:30

Читання-тандем. Тимур Хомич & Віталій Рижков. Модератор Сергій Прилуцький.

Презентація книги віршів “Дзьверы, замкнёныя на ключы” (серія "Книга + аудіо". Премія "Дебют-2010" імені Максима Богдановича).

Кав`ярня "Штука" (вул. Котлярська, 8).

16:00-17:30

Читання-тандем. Ігор Куликов & Сергій Календа.

Презентація книги прози С.Календи " Іржавы пакой з белымі шпалерамі". Презентація книги Ігоря Куликова "Паварат на мора". Модератор Павло Костюкевич.

Обласна науково-педагогічна бібліотека (вул. Зелена, 24).

17:30-19:00

ВЕЛИКІ БІЛОРУСЬКІ ЧИТАННЯ

Читання-марафон. Тимур Хомич, Павло Костюкевич, Сергій Календа, Марія Мартисевич, Сергій Прилуцький, Віталій Рижков, Владислав Ахроменко, Ігор Куликов. Виставка проекту "Канец словаў. Home Collection" (Максим Жбанков, Дар`я Ситникова). Модератор Андрій Хаданович.

Театр ім. Леся Курбаса (вул. Леся Курбаса, 3).

18 вересня

16:00-17:30

Авторська зустріч. Андрій Хаданович. Модератор Галина Крук. Презентація книги віршів "Несымэтрычныя сны" (серія "Книга + аудіо").

Театр "Воскресіння" (пл. Ген. Григоренка, 5). Чорна зала.

18:30-20:00

Авторська зустріч. Сергій "Пістончик" Прилуцький.

Презентація книги прози "Йопыты двух маладых нелюдзяў".

Кав`ярня-книгарня "Кабінет" (вул. Винниченка, 12).

Нагадаємо, 18-тий Форум видавців у Львові відбудеться 14-18 вересня.