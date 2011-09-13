На Львівському форумі чекають потужний білоруський десант (програма)
Збірна літераторів зіграє у футбол
Цього року на 18-му Форумі видавців у Львові очікується потужний «десант» білоруських літераторів. Серед них: Андрій Хаданович (чия книжка вже вдруге виходить друком в Україні раніше за оригінал), Марія Мартисевич, Віталій Рижков, Сергій Прилуцький та інші.
Збірна Республіки Білорусь із літератури зіграє також серію товариських матчів в рамках Форуму.
Крім власне поетів та прозаїків, вперше візьме участь відоме мінське видавництво "ЛогвінаЎ ", одне з небагатьох, що займається виданням молодої білоруської літератури.
Вашій увазі - путівник по білоруських заходах Форуму:
15 вересня
14:00-15:30
Читання-тандем. Владислав Ахроменко (Україна-Білорусь) і Мирослав Боднар (Україна). Модератор Марія Мартисевич. Презентація роману Владислава Ахроменка "Теорыя змовы".
Обласна науково-педагогічна бібліотека (вул. Зелена, 24).
16 вересня
13:00-14:30
Авторська зустріч. Андрій Хаданович & Олена Хаданович. Презентація дитячої книги "Таткові Нотатки" (книга вийшла у видавництві "Грані-Т" в перекладі на українську мову Івана Андрусяка).
Кав`ярня "Штука" (вул. Котлярська, 8).
15:00-16:30
Читання-тандем. Павло Костюкевич (Білорусь-Ізраїль) & Марія Мартисевич (Білорусь. Модератор Остап Кінь. Презентація нової книги М. Мартисевич "Амбасада". Читання з майбутньої книги прози П. Костюкевич “Зборная Рэспублікі Беларусь па негалоўных відах спорту”.
Ресторан "Дім Легенд" (вул. Староєврейська, 48). Бібліотека.
17 вересня
13:00-14:30
Читання-тандем. Тимур Хомич & Віталій Рижков. Модератор Сергій Прилуцький.
Презентація книги віршів “Дзьверы, замкнёныя на ключы” (серія "Книга + аудіо". Премія "Дебют-2010" імені Максима Богдановича).
Кав`ярня "Штука" (вул. Котлярська, 8).
16:00-17:30
Читання-тандем. Ігор Куликов & Сергій Календа.
Презентація книги прози С.Календи " Іржавы пакой з белымі шпалерамі". Презентація книги Ігоря Куликова "Паварат на мора". Модератор Павло Костюкевич.
Обласна науково-педагогічна бібліотека (вул. Зелена, 24).
17:30-19:00
ВЕЛИКІ БІЛОРУСЬКІ ЧИТАННЯ
Читання-марафон. Тимур Хомич, Павло Костюкевич, Сергій Календа, Марія Мартисевич, Сергій Прилуцький, Віталій Рижков, Владислав Ахроменко, Ігор Куликов. Виставка проекту "Канец словаў. Home Collection" (Максим Жбанков, Дар`я Ситникова). Модератор Андрій Хаданович.
Театр ім. Леся Курбаса (вул. Леся Курбаса, 3).
18 вересня
16:00-17:30
Авторська зустріч. Андрій Хаданович. Модератор Галина Крук. Презентація книги віршів "Несымэтрычныя сны" (серія "Книга + аудіо").
Театр "Воскресіння" (пл. Ген. Григоренка, 5). Чорна зала.
18:30-20:00
Авторська зустріч. Сергій "Пістончик" Прилуцький.
Презентація книги прози "Йопыты двух маладых нелюдзяў".
Кав`ярня-книгарня "Кабінет" (вул. Винниченка, 12).
Нагадаємо, 18-тий Форум видавців у Львові відбудеться 14-18 вересня.